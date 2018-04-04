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Новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-разумовскую» на 40%
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Новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-разумовскую» на 40% 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Новые станции метро, открытые на Люблинско-Дмитровской линии метро, — «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» — разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40 процентов.
"До открытия трех новых станций «Петровско-Разумовской» пользовались более 70 тысяч пассажиров в будний день, после — менее 40 тысяч человек", — цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Три новых станции в будни используют около 53 тысяч пассажиров. С момента открытия участка им пользовались более 500 тысяч человек.
Путь от «Селигерской» до «Петровско-Разумовской» занимает восемь минут, раньше добраться от Бескудниковского района до метро можно было только за 20–25 минут на наземном общественном транспорте. Улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино, упростилась пересадка на станцию МЦК «Окружная».
В 2018 году власти планируют открыть 21 станцию метро. Поезда должны поехать на новом участке красной ветки от станции «Саларьево» до «Столбова». Также летом 2018 года планируется сдать отрезок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки».
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