Мужчина упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская»

Пассажир выжил после падения на рельсы на станции «Петровско-Разумовская» Люблинской лини метро, сообщает Агентство «Москва»

Инцидент произошел около 19:00 в момент, когда на станции не было поезда. В связи с этим угрозы жизни удалось избежать. Чтобы извлечь пассажира на путях сняли напряжение. Спустя 14 минут мужчину извлекли, и напряжение на пути было подано.

Мужчина объяснил, что у него закружилась голова, он потерял равновесия и по собственной неосторожности упал на рельсы. На движении поездов инцидент никак не повлиял.