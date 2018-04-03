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Мужчина упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская»
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Мужчина упал на рельсы на станции метро «Петровско-Разумовская» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Пассажир выжил после падения на рельсы на станции «Петровско-Разумовская» Люблинской лини метро, сообщает Агентство «Москва».
Инцидент произошел около 19:00 в момент, когда на станции не было поезда. В связи с этим угрозы жизни удалось избежать. Чтобы извлечь пассажира на путях сняли напряжение. Спустя 14 минут мужчину извлекли, и напряжение на пути было подано.
Мужчина объяснил, что у него закружилась голова, он потерял равновесия и по собственной неосторожности упал на рельсы. На движении поездов инцидент никак не повлиял.
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