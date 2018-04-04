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Ликсутов: открытие новых станций разгрузило «Петровско-Разумовскую» на 40%
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Ликсутов: открытие новых станций разгрузило «Петровско-Разумовскую» на 40% 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Москва меняется
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Нагрузка на станцию «Петровско-Разумовская» салатовой ветки в московском метро снизилась на 40% с открытием новых станций линии, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
"Благодаря открытию новых станций 22 марта нагрузка на станцию «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии метро снизилась на 40%. Среднесуточный пассажиропоток «Петровско-Разумовской», которая была конечной на линии, перераспределился на новые станции", — сказал он.
Ликсутов напомнил, что ранее жителям районов вблизи новых станций приходилось тратить 20-25 минут, чтобы доехать до ближайшей станции метро «Петровско-Разумовская». С вводом нового участка, по его словам, горожане теперь могут доехать от «Селигерсой» до «Петровско-Разумовской» за восемь минут.
Средний ежедневный пассажиропоток в будний день на новых станциях — «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская» — составляет около 53 тысяч человек, с момента запуска участка ими воспользовались более 500 тысяч человек, добавил вице-мэр.
С открытием новых станций метро в шаговой доступности появилось у жителей Бескудниковского района, улучшилась транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Кроме этого, по словам Ликсутова, пассажирам стало удобнее добираться от «Окружной» до одноименной станции МЦК.
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