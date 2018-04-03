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На станции метро Петровско‐Разумовская мужчина упал на рельсы
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На станции метро Петровско‐Разумовская мужчина упал на рельсы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Из‐за упавшего на жесткий путь пассажира на станции Петровско‐Разумовская, Московский метрополитен временно прервал движение поездов по Люблинской линии. Сообщение о падении 48‐летнего москвича поступило примерно в 19:00, сообщил руководитель пресс‐службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Из-за головокружения мужчина потерял равновесие и упал на жесткий путь. Благодаря тому, что в этот момент на станции не было поезда, его жизни ничто не угрожало.
Специалисты обесточили пути и в 19:19 потерпевшего вытащили на платформу. Когда на место прибыли медики, пассажир отказался от их помощи. Движение поездов было восстановлено.
Гораздо меньше повезло другому пассажиру. В прошедшие выходные мы сообщали о 56-летнем мужчине, который попал под поезд метро на станции Красные ворота. В результате полученных травм он скончался.
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