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Столичные власти выделят гранты метеорологам
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Столичные власти выделят гранты метеорологам 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Власти Москвы предоставят гранты трем учреждениям Росгидромета. Денежные средства пойдут направят на повышение надежности прогнозов штормов и снегопадов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Общая сумма бюджетных грантов составит 319,5 миллиона рублей. Из них 184 миллиона рублей уйдут Центральному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 124 — Гидрометеорологическому научно-исследовательскому центру РФ, и 11,5 миллиона научно-производственному объединению "Тайфун".
На выделенные деньги будут модернизированы системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений, а также закуплено необходимое оборудование.
Предполагается, что это должно повысить надежность и оперативность прогнозов, что положительно скажется на безопасности москвичей.
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