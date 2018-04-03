Столичные власти выделят гранты метеорологам

Власти Москвы предоставят гранты трем учреждениям Росгидромета . Денежные средства пойдут направят на повышение надежности прогнозов штормов и снегопадов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Общая сумма бюджетных грантов составит 319,5 миллиона рублей. Из них 184 миллиона рублей уйдут Центральному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 124 — Гидрометеорологическому научно-исследовательскому центру РФ , и 11,5 миллиона научно-производственному объединению "Тайфун".

На выделенные деньги будут модернизированы системы мониторинга, прогнозирования, предупреждения опасных и неблагоприятных погодных явлений, а также закуплено необходимое оборудование.

Предполагается, что это должно повысить надежность и оперативность прогнозов, что положительно скажется на безопасности москвичей.