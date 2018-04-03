На метростанции «Алтуфьево» на рельсы упал пассажир

Мужчина погиб, попав под поезд на метростанции «Алтуфьево», сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Для того, чтобы извлечь тело погибшего, с контактного рельса снималось напряжение. В настоящее время движение поездов восстановлено.

«Алтуфьево» — станция Московского метрополитена, конечная северного радиуса Серпуховско-Тимирязевской линии. Открыта 15 июля 1994 года при продлении линии на север от станции «Бибирево». Глубина заложения — 9 метров. Является самой северной станцией Московского метрополитена