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Южный вестибюль станции метро Москвы «Охотный ряд» закрыли для входа пассажиров
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Южный вестибюль станции метро Москвы «Охотный ряд» закрыли для входа пассажиров 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Южный вестибюль станции метро «Охотный ряд» Сокольнической линии Московского метрополитена закрыт на вход для пассажиров, передает в четверг корреспондент РИАМО.
На месте входа в южный вестибюль станции «Охотный ряд» установлены строительные заграждения из металлических листов. Здесь же дежурит сотрудник центра обеспечения мобильности пассажиров, объявляя в громкоговоритель, что ближайший вход в метро находится через 200 метров. Также в переходе следят за порядком сотрудники полиции.
Преимущественно потоки пассажиров направляются в подземку через лестницы торгового комплекса «Охотный ряд», минуя рекомендации пользоваться северным вестибюлем.
«Вход через южный вестибюль станции «Охотный ряд» закрыт — идут ремонтные работы, скоро южный вестибюль станет красивее, безопаснее и удобнее. Планируемый срок окончания ремонтных работ — апрель 2018 года. Пользуйтесь, пожалуйста, северным вестибюлем, рядом расположенными станциями», — говорится в объявлениях, размещенных на стенах подземного перехода.
Половина пространства подуличного пешеходного перехода, соединяющего Тверскую улицу и Манежную площадь, закрыта железными листами, на которых размещены объявления о проведении ремонтных работ. Закрыты выходы из подземного перехода на улицы Охотный Ряд и Моховая.
«Лестничный сход частично закрыт в связи с проведением ремонтных работ. Пользуйтесь рядом расположенным лестничным сходом. Приносим извинения за временные неудобства», — значится в объявлениях.
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