Ещё
Москвичам стало легче дышать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам стало легче дышать 

Мослента 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Воздух в столице и вода в Москве-реке постепенно становятся чище. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Аргументам и фактам».
«В центре, где самая большая плотность дорожной сети, за последние восемь лет содержание металлов и взвешенных частиц в речной воде снизилось в среднем на пять-восемь процентов, нефтепродуктов — на 23 процента», — сказал он.
По словам Собянина, Москву-реку больше всего загрязняют автомобили. Тонны выхлопных газов смешиваются с пылью, дождем или снегом и вместе с ними попадают в воду, пояснил он.
«Но радикальное решение — это, конечно, переход на электромобили. И с 2021 года город перестанет закупать автобусы с дизельными двигателями. Вместо них будем покупать только электробусы», — подчеркнул мэр.
Собянин также отметил, что столичный воздух тоже становится чище. Например, на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях все открытые поверхности, которые распространяли неприятные запахи, накрыли специальными перекрытиями.
Мослента: последние новости
Биткоины стали конкурентами хачапури на Курском вокзале Чистое небо над Москвой обойдется в 400 миллионов рублей В самом большом храме Москвы займутся формированием личности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль потребовал от Лондона извинений186
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»140
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты101
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба25
«Наказание» Латвии требует осторожности82
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение