Москвичам стало легче дышать

«В центре, где самая большая плотность дорожной сети, за последние восемь лет содержание металлов и взвешенных частиц в речной воде снизилось в среднем на пять-восемь процентов, нефтепродуктов — на 23 процента», — сказал он.

По словам Собянина, Москву-реку больше всего загрязняют автомобили. Тонны выхлопных газов смешиваются с пылью, дождем или снегом и вместе с ними попадают в воду, пояснил он.

«Но радикальное решение — это, конечно, переход на электромобили. И с 2021 года город перестанет закупать автобусы с дизельными двигателями. Вместо них будем покупать только электробусы», — подчеркнул мэр.

Собянин также отметил, что столичный воздух тоже становится чище. Например, на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях все открытые поверхности, которые распространяли неприятные запахи, накрыли специальными перекрытиями.