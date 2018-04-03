Ещё
Собянин: в Москве создана система, обеспечивающая полную прозрачность выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин: в Москве создана система, обеспечивающая полную прозрачность выборов 

ТАСС 51 минуту назад
МОСКВА. 3 апреля. /ТАСС/ Система, позволяющая обеспечить максимальную прозрачность процедуры выборов, создана в Москве, это потребовало нескольких лет последовательной работы, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы в течение нескольких лет последовательно работали, чтобы выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находим ошибки, спешим их исправлять", — заявил Сергей Собянин во вторник в Российском государственном социальном университете, отвечая на вопросы студентов.
Он напомнил, что в городе давно используется система видеонаблюдения в местах голосования, привлекаются к работе наблюдатели общественных организаций и Общественной палаты Москвы.
"Если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжения работы с наблюдателями [на выборах мэра Москвы], мы, конечно, их обязательно поддержим", — отметил Собянин.
ТАСС: последние новости
Павильон "Космос" на ВДНХ откроют в апреле после реконструкции Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено после сбоя Городской транспорт Москвы продлит работу в ночь на Пасху
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»79
Украина нарвалась на Черноморский флот673
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу47
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией186
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США38
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение