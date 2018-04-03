Собянин: в Москве создана система, обеспечивающая полную прозрачность выборов

МОСКВА . 3 апреля. / ТАСС / Система, позволяющая обеспечить максимальную прозрачность процедуры выборов, создана в Москве, это потребовало нескольких лет последовательной работы, заявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин

"Мы в течение нескольких лет последовательно работали, чтобы выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находим ошибки, спешим их исправлять", — заявил Сергей Собянин во вторник в Российском государственном социальном университете, отвечая на вопросы студентов.

Он напомнил, что в городе давно используется система видеонаблюдения в местах голосования, привлекаются к работе наблюдатели общественных организаций и Общественной палаты Москвы.

"Если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжения работы с наблюдателями [на выборах мэра Москвы], мы, конечно, их обязательно поддержим", — отметил Собянин.