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Московские дети страдают от аллергии на молоко и кошек
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Исследование: московские дети чаще всего страдают от аллергии на молоко и кошек 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Согласно исследованию, проведённому специалистами Городской детской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова, чаще всего московские дети страдают от аллергии на молоко, кошек и яичный белок, сообщает «Русская планета».
Всего врачи протестировали более пятисот ребят, старшему из которых было 17 лет. Оказалось, что непереносимость организма чаще всего вызывают молоко, белок и частички кожи кошек.
При этом аллергены по-разному влияют на детей в зависимости от их возраста. К примеру, чем старше ребёнок, тем вероятнее, что у него разовьётся аллергия на пыльцу. А вот молоко и белок вызывают реакции у детей до трёх лет.
В средней возрастной группе — школьников в возрасте восьми лет — фактором риска стали фрукты и орехи. При этом дети российской столицы реже страдают от аллергии на пыль и насекомых, чем их сверстники в Голландии и на Тайване.
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