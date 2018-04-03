Московские дети страдают от аллергии на молоко и кошек

Исследование: московские дети чаще всего страдают от аллергии на молоко и кошек

Согласно исследованию, проведённому специалистами Городской детской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова, чаще всего московские дети страдают от аллергии на молоко, кошек и яичный белок, сообщает «Русская планета».

Всего врачи протестировали более пятисот ребят, старшему из которых было 17 лет. Оказалось, что непереносимость организма чаще всего вызывают молоко, белок и частички кожи кошек.

При этом аллергены по-разному влияют на детей в зависимости от их возраста. К примеру, чем старше ребёнок, тем вероятнее, что у него разовьётся аллергия на пыльцу. А вот молоко и белок вызывают реакции у детей до трёх лет.

В средней возрастной группе — школьников в возрасте восьми лет — фактором риска стали фрукты и орехи. При этом дети российской столицы реже страдают от аллергии на пыль и насекомых, чем их сверстники в Голландии и на Тайване.