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Метеорологи объявили о приходе весны в столичный регион
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Метеорологи объявили о приходе весны в столичный регион 

ТК «Звезда» 1 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В столице наконец «плюс» — метеорологи объявили о приходе климатической весны в Москву.
1 апреля в Москве и Московской области будет по-весеннему тепло. К вечеру возможен небольшой дождь, и весь день будет сохраняться пасмурность, но долгожданная климатическая весна наконец пришла в московский регион. Вероятно, что вместе с пасмурной погодой сохранится туман, влияющий на видимость.
Температура воздуха днем в столице будет 3-5 градусов выше ноля, ветер — юго-восточный, до 4-5 метров в секунду. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Метеоновости». Потепление ознаменовано приходом теплого атмосферного фронта.
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