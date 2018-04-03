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На полтора месяца закрывается участок улицы Баранова в Калининграде
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На полтора месяца закрывается участок улицы Баранова в Калининграде 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С 13 апреля и на полтора месяца закрывается участок улицы Баранова в Калининграде, сообщает дорожно-транспортное управление администрации Калининграда.
С просьбой о временном закрытии движения транспорта на участке улицы от ул. Горького до ул. Партизанской в мэрию обратился благотворительный фонд «Благоустройство». До 1 июня здесь появится досугово-деловая пешеходная зона вдоль ул. Проф. Баранова и проезда Озёрного.
«До начала производства работ фонд должен установить ограждения места производства работ и дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации дорожного движения», — говорится в сообщении.
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