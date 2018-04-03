Ещё
На Пасху и Радоницу в Волгограде пустят на кладбища дополнительные автобусы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Пасху и Радоницу в Волгограде пустят на кладбища дополнительные автобусы 

ria34.ru 20 минут назад
Фото: ria34.ru
Восемьдесят дополнительных автобусов большой вместимости выпустят на тринадцать маршрутов до кладбищ в Волгограде в Пасхальное воскресенье, 8 апреля, а также через неделю 15 и 17 апреля, во время праздников Красная горка и Радоница.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе мэрии, автобусы будут курсировать с восьми часов утра до трех часов дня. В Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и до Верхнезареченского кладбищ. А в Краснооктябрьском районе два маршрута проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» до Краснооктябрьского кладбища, а также от остановки «Ул. Титова» — к кладбищу в поселке Вишневая балка.
Добраться до Моторного кладбища в Дзержинском районе можно будет на автобусе от остановки «Улица Землячки». На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут добраться без пересадок из центра и Советского района.
Автобусы проследуют до Ворошиловского кладбища от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».
До Кировского кладбища поедут автобусы от остановок «Поселок Руднева» и «ВолгоГРЭС».
К старому и новому кладбищам в Красноармейском районе проследуют сразу четыре специальных маршрута. Автобусы будут курсировать от остановок «Кинотеатр „Юбилейный“ и „Бульвар Энгельса“.
ria34.ru: последние новости
Волгоградцы зажгли свечи в память о погибших в Кемерово Камышанина, подозреваемого в зверском убийстве трех человек, задержали спустя 32 года В Роструде рассказали о праздничных выходных днях в апреле, мае и июне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ223
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»87
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США115
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу140
Новая должность Тулеева и другие события дня65
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение