На Пасху и Радоницу в Волгограде пустят на кладбища дополнительные автобусы

Восемьдесят дополнительных автобусов большой вместимости выпустят на тринадцать маршрутов до кладбищ в Волгограде в Пасхальное воскресенье, 8 апреля, а также через неделю 15 и 17 апреля, во время праздников Красная горка и Радоница.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе мэрии, автобусы будут курсировать с восьми часов утра до трех часов дня. В Тракторозаводском районе от площади ВГТЗ автобусы пойдут по двум направлениям: до Алюминиевского и до Верхнезареченского кладбищ. А в Краснооктябрьском районе два маршрута проследуют от остановки «Ул. 39-ая Гвардейская» до Краснооктябрьского кладбища, а также от остановки «Ул. Титова» — к кладбищу в поселке Вишневая балка.

Добраться до Моторного кладбища в Дзержинском районе можно будет на автобусе от остановки «Улица Землячки». На новое Ворошиловское кладбище горожане смогут добраться без пересадок из центра и Советского района.

Автобусы проследуют до Ворошиловского кладбища от остановок «Площадь Советская» и «Обувная фабрика».

До Кировского кладбища поедут автобусы от остановок «Поселок Руднева» и «ВолгоГРЭС».

К старому и новому кладбищам в Красноармейском районе проследуют сразу четыре специальных маршрута. Автобусы будут курсировать от остановок «Кинотеатр „Юбилейный“ и „Бульвар Энгельса“.