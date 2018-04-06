Ещё
На Пасху и Радоницу из Калининграда пустят автобусы на кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Пасху и Радоницу из Калининграда пустят автобусы на кладбище 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Об этом сегодня сообщили в администрации города.
Общественный транспорт будет двигаться по маршруту «Южный вокзал — 16-й км Балтийского шоссе». 8 апреля на пасху с 11 до 18:00. 17 апреля с 8 до 20:00.
Вести Калининград: последние новости
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье Сегодня в Калининграде потеплеет до +17 Путин подписал закон о прямых платежах в ЖКХ
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост64
Поплавская сорвала шоу на НТВ94
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ165
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая253
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение