На Пасху и Радоницу из Калининграда пустят автобусы на кладбище

Об этом сегодня сообщили в администрации города.

Общественный транспорт будет двигаться по маршруту «Южный вокзал — 16-й км Балтийского шоссе». 8 апреля на пасху с 11 до 18:00. 17 апреля с 8 до 20:00.