Москвичи довольны отменой турникетов в общественном транспорте 

Бестурникетный режим делает посадку в автобусы и трамваи более быстрой и удобной. Пассажиры без очередей заходят в салон через все двери и оплачивают проезд внутри с помощью валидаторов, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Оценили плюсы новинки и сами москвичи — около 85 процентов участников проекта «Активный гражданин» одобрили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда. В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы.
Напомним, с начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим перевели и ряд трамваев. «Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Эти средства позволяют нам обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.