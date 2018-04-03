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Москвичи довольны отменой турникетов в общественном транспорте
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Москвичи довольны отменой турникетов в общественном транспорте 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Бестурникетный режим делает посадку в автобусы и трамваи более быстрой и удобной. Пассажиры без очередей заходят в салон через все двери и оплачивают проезд внутри с помощью валидаторов, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Оценили плюсы новинки и сами москвичи — около 85 процентов участников проекта «Активный гражданин» одобрили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда. В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы.
Напомним, с начала года турникеты убрали на 77 наиболее востребованных автобусных маршрутах, а 17 марта на такой режим перевели и ряд трамваев. «Мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Эти средства позволяют нам обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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