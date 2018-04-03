Москвичи довольны отменой турникетов в общественном транспорте

Бестурникетный режим делает посадку в автобусы и трамваи более быстрой и удобной. Пассажиры без очередей заходят в салон через все двери и оплачивают проезд внутри с помощью валидаторов, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Оценили плюсы новинки и сами москвичи — около 85 процентов участников проекта «Активный гражданин» одобрили перевод автобуса № 655 на бестурникетную систему оплаты проезда. В голосовании приняли участие более 136 тысяч москвичей, при этом средняя оценка составила 4,7 балла из пяти возможных. Такой результат говорит о том, что горожане высоко оценивают преимущества бестурникетной системы.