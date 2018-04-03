Биткоины теснят хачапури на Курском вокзале

Биткоины стали конкурентами хачапури на Курском вокзале

На Курском вокзале открылся пункт покупки и продажи криптовалют. Об этом пишет ViVA la Cloud.

По словам автора портала, посетившего криптообменник, его открыли еще несколько недель назад, но заметили только сейчас. Вывеска обменного пункта расположена между пекарней с хачапури и курицей гриль и табачным ларьком.

В обменнике доступны только две операции — покупка и продажа биткоинов. Комиссия сервиса составляет 1 процент от суммы операции, которая должна быть больше трех тысяч рублей. Обмен возможен только за наличные, отмечает Happy Coin Club.

Автор указывает, что курс там очень невыгодный: купить один биткоин предлагают за 455 тысяч рублей, а продать — за 309 тысяч, в то время как в лучших онлайн-обменниках на те же операции предлагают 426 и 418 тысяч соответственно. Happy Coin Club добавляет, что стоимость биткоина на Курском вокзале дороже примерно на 58 тысяч рублей, а за все время работы обменника в нем была совершена только одна операция.