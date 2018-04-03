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Более 144 консультаций по вопросу оформления загранпаспортов провели «Мои документы» с начала года
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Более 144 консультаций по вопросу оформления загранпаспортов провели «Мои документы» с начала года 

Управа района Черемушки 39 минут назад
Фото: Управа района Черемушки
В этом году в центры госуслуг Москвы обратились более 144 тысяч раз по вопросам оформления пятилетнего загранпаспорта, передает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Моих документов».
Напомним, центры госуслуг Москвы в 2015 году запустили новый проект, который упростил для горожан оформление биометрического загранпаспорта. Документ можно получить в удобное время с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. При этом больше нет привязки к прописке — для жителей Москвы и временно зарегистрированных в городе услугу окажут в любом центре «Мои документы».
Всего в Москве на сегодняшний день работает 127 центров «Мои документы». Центры госуслуг города Москвы предоставляют 165 услуг и выдают свыше 200 видов документов. При этом среднее время ожидания в очереди составляет три минуты. Ближайший многофункциональный центр для жителей района Черемушки находится на Новочеремушкинской улице, дом 55, корпус 2.
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