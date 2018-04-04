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В Петербурге намерены построить автовокзал в районе Купчино
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В Петербурге намерены построить автовокзал в районе Купчино 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Смольный ищет инвесторов для строительства в Петербурге автовокзала «Южный». Проект был представлен на совете по инвестициям при губернаторе Петербурга, сообщает "РБК". По оценкам городского комитета по инвестициям, стоимость строительства автовокзала составит 4,1 миллиарда рублей, срок окупаемости — 11 лет.
Автовокзал планируют построить возле станции метро «Купчино». Он будет обслуживать Новгородское, Псковское, Приволжское и южное направления. Также автобусы будут ходить в Прибалтику и страны Восточной и Центральной Европы. Несколько рейсов будут соединять Санкт-Петербург с Ленинградской областью — в маршрутном листе значатся Тосно, Гатчина, Коммунар, Лукаши, Ям-Ижора, Федоровское, Саблино, Поповка, Никольское, Ульяновка, Лодейное Поле, Бокситогорск и Тихвин.
Предполагается, что на новом вокзале будет пять перронов прибытия и 12 перронов отправления. По предварительным подсчетам, ежедневно с вокзала будут отправляться 326 автобусов, а суточный пассажиропоток составит 12 400 человек.
Финансировать строительство власти намерены полностью за счет частного бизнеса. Пока список желающих поучаствовать в проекте не сформирован.
Идею о строительстве автовокзала на юге Петербурга озвучивается не впервые. В 2016 году о таких планах сообщал ГУП «Пассажиравтотранс». Тогда инвестиции в проект оценивались в 1 миллиард рублей, а реализовать его (также за счет средств частных инвесторов) планировалось к 2018 году. Однако в итоге строительство было отложено.
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