Власти Москвы рассказали о перекрытиях движения в пасхальные праздники

"Движение транспорта ограничат 8, 15 и 17 апреля вблизи Бутовского, Востряковского, Головинского, Домодедовского, Захарьинского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ. Это связано с проведением пасхальных мероприятий", — говорится в сообщении.

Так, ограничения будут действовать в Северо-Западном, Западном, Восточном, Южном, Северном округах столицы, а также на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В частности, перекрытия затронут участки Пятницкого, Востряковского, Боровского, Симферопольского и Новосходненского шоссе, дублера Каширского шоссе.