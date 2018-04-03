МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Власти Москвы рассказали о перекрытиях движения в пасхальные праздники, ограничения коснутся маршрутов, проходящих вблизи кладбищ, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.
"Движение транспорта ограничат 8, 15 и 17 апреля вблизи Бутовского, Востряковского, Головинского, Домодедовского, Захарьинского, Митинского, Николо-Архангельского, Перепечинского, Химкинского, Хованского и Щербинского кладбищ. Это связано с проведением пасхальных мероприятий", — говорится в сообщении.
Так, ограничения будут действовать в Северо-Западном, Западном, Восточном, Южном, Северном округах столицы, а также на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. В частности, перекрытия затронут участки Пятницкого, Востряковского, Боровского, Симферопольского и Новосходненского шоссе, дублера Каширского шоссе.