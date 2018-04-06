Ограничения движения в выходные. Что перекроют и как объехать

В эти выходные православные москвичи и гости столицы отметят Пасху. В связи с предстоящими мероприятиями будет ограничено движение вблизи столичных кладбищ. Подробнее об этих и других перекрытиях — в материале портала Москва 24.

Пасхальные праздники В воскресенье 8 апреля дорожные службы ограничат движение автотранспорта вблизи столичных кладбищ: движение перекроют возле Домодедовского, Щербинского, Захарьинского и Бутовского. Кроме того, на севере столицы ограничения будут действовать возле Митинского, Химкинского и Головинского кладбищ. Дороги перекроют и возле крупнейших кладбищ столичного региона: Николо-Архангельского и Перепечинского.

Вместе с тем, для проведения крестного хода полностью перекроют Петровку, Петровский бульвар и Крапивенский переулок. Ограничение будет действовать с 00:00 до 00:20 в воскресенье.

Изменения коснутся и работы столичного общественного транспорта. Для тех, кто планирует в воскресенье посетить одно из кладбищ, с 5:30 до 19:00 будут работать бесплатные автобусы, а метро в ночь с субботы на воскресенье будет работать до 2:00.

Реконструкция инженерных сетей Из-за работ на инженерных сетях с 3 апреля по 20 мая будут поэтапно перекрывать до двух полос на Автозаводской улице от дома №23А до дома №23 корпус 7.

Кроме того, подобные работы будут вестись на проспекте Академика Сахарова в районе дома №35 строение 2 по Мясницкой улице. Для этого дорожные службы ограничат въезд на две полосы со 2 по 20 апреля.

Вместе с тем, сохранится ограничение движения по одной полосе в каждом направлении на Бережковской набережной от Бородинского моста до дома №12. Перекрытие снимут 25 мая.

С 5 апреля по 20 августа будут проводиться инженерные работы на улице Ивана Франко от дома №26 корпус 2 до Полоцкой улицы: для этого ограничат въезд на одну полосу в каждом направлении. Аналогичные ограничения будут действовать на улице Красных Зорь от дома №10 до перекрестка с Гвардейской улицей.

До 30 апреля будет закрыт проезд от Синельниковской улицы до 1-й Горловой. Объехать этот участок можно через Павлоградские улицы.

В такой же срок сохранится ограничение движения на участке Хохловского переулка от дома №4, строение 1, который располагается на перекрестке с Колпачным переулком, до домов №7–9, строение 1. Для удобства водителей на участке организовали приоритетное право проезда.

Еще одно ограничение на одну полосу по 30 апреля действует на Шебашеевском проезде в районе домов №8, корпус 1 и 2.

До 15 мая круглосуточно закрыта одна полоса на Большом Краснопрудном тупике от дома №22 по Верхней Красносельской улице до дома №8. До 10 июня на Верхней Красносельской от дома №22 до №10.

Такие же работы ведутся и на Ленинском проспекте. Ограничения действуют на дублере Ленинского от дома №74 до № 72/2, от дома №67 до Ломоносовского проспекта и от улицы Дмитрия Ульянова до дома №67. До 20 мая дорожные службы поэтапно закрывают одну полосу движения. Также одна полоса занята на участках Молодежной улицы в районе домов №64/2 и №66 по Ленинскому проспекту. На такой же срок ограничено движение по внутридворовому проезду между Ленинским и улицей Фотиевой, а также на Ломоносовском проспекте от Ленинского до дома №11/70.

Вплоть до 10 апреля будут действовать ограничения на Байкальской улице от дома №4 до дома №5/6, строение 1.

Сохранятся ограничения и на набережной Тараса Шевченко . До 30 апреля перекрыта одна полоса в Местном проезде от дома №3 до дома №1 на Кутузовском проспекте.

Строительство метро С 8 апреля по 20 декабря из-за строительства участка Большой кольцевой линии дорожные службы перекроют съезд с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко. Ограничение будет действовать круглосуточно.

Вместе с тем, из-за реконструкции станции метро «Пионерская» будет ограничен въезд на одну полосу Мазиловской улицы на участке от Малой Филевской до дома 54 корпус 3 по Кастанаевской улице.

Кроме того, 7 и 8 апреля будет закрыт вход на станцию «Фили» через восточный вестибюль.