П. Бирюков: В Москве началась промывка тротуаров и дворов

«В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», — подчеркнул П. Бирюков.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена. Он добавил, что для промывки дорог от образовавшейся за зиму пленки из остатков бензина, резины и других дорожных отходов будет использован специальный шампунь. Так, в апреле 2018 г. промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться ежемесячно. По словам П. Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.

«Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью: 1 литр средства на 1 тыс. литров воды. Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды», — подчеркнул заместитель мэра.

Кроме того, по его словам, одновременно в городе ведется промывка и очистка 1 тыс. 364 инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов. Также идет промывка дорожных знаков, опор освещения, вентиляционных сооружений и других объектов городского хозяйства.