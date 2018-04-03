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В Москве началась промывка тротуаров и дворов
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П. Бирюков: В Москве началась промывка тротуаров и дворов 

Агентство «Москва» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В российской столице с приходом тепла началась промывка объектов дорожного хозяйства, сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В Москве, наконец, установилась положительная температура, и уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», — подчеркнул П. Бирюков.
Он отметил, что особое внимание будет уделяться очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам социальной сферы, спорта, торговли, промышленности, строительства, станциям метрополитена. Он добавил, что для промывки дорог от образовавшейся за зиму пленки из остатков бензина, резины и других дорожных отходов будет использован специальный шампунь. Так, в апреле 2018 г. промывку с моющим средством проведут четыре раза, далее она будет проводиться ежемесячно. По словам П. Бирюкова, такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.
«Применяемое в Москве средство для промывки дорог отличается высокой моющей способностью: 1 литр средства на 1 тыс. литров воды. Кроме того, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей и безопасно для окружающей среды», — подчеркнул заместитель мэра.
Кроме того, по его словам, одновременно в городе ведется промывка и очистка 1 тыс. 364 инженерных сооружений: мостов, транспортных тоннелей, подземных пешеходных тоннелей и путепроводов. Также идет промывка дорожных знаков, опор освещения, вентиляционных сооружений и других объектов городского хозяйства.
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