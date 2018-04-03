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Снег в столице скоро растает
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Снег в столице скоро растает 

Ясенево 55 минут назад
Фото: Ясенево
Снег в Москве и области стремительно тает. Температура воздуха даже в ночные часы не опускается ниже нулевой отметки. Способствуют таянию снега ветер и дожди. Об сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, до конца дня при температуре плюс 4-6 градусов снег продолжит таять. Ночью немного подморозит, но уже 4 апреля температура повысится до плюс 7-9 градусов, и количество снега продолжит убывать.
Так как установились положительные температуры, в конце текущей недели столичные дороги будут впервые в сезоне промыты специальным моющим средством. «Всего в течении апреля улицы будут промыты четыре раза, затем — ежемесячно», — сказал заместитель руководителя столичного учреждения «Автомобильные дороги» Андрей Соколов.
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