Снег в столице скоро растает

Снег в Москве и области стремительно тает. Температура воздуха даже в ночные часы не опускается ниже нулевой отметки. Способствуют таянию снега ветер и дожди. Об сообщается на сайте Гидрометцентра России

По прогнозам синоптиков, до конца дня при температуре плюс 4-6 градусов снег продолжит таять. Ночью немного подморозит, но уже 4 апреля температура повысится до плюс 7-9 градусов, и количество снега продолжит убывать.