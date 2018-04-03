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Реальная зарплата в столице выросла на 11,2%
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Реальная зарплата в Москве в январе 2018 года выросла на 11,2% 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Реальная заработная плата в Москве в январе 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 11,2%, при этом средняя зарплата в столице в январе выросла на 15%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, начисленная за январь 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 70251 рубль и увеличилась по сравнению с январем 2017 года на 15,0%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2018 года составила 111,2% к уровню января 2017 года», — говорится в документе.
Реальная заработная плата в столице в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 32,6%, а средняя зарплата в январе в месячном выражении уменьшилась на 32,3%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в январе 2018 года снизились на 14,8% по сравнению с январем 2017 года и на 65,3% по сравнению с декабрем 2017 года. Среднедушевые денежные доходы в январе 2018 года составили 33970 рублей.
По данным Мосгорстата, в Москве в январе 2018 года инфляция составила 0,4%. По данным Росстата, в январе 2018 года индекс потребительских цен в Российской Федерации составил 100,3% (в январе 2017 года — 100,6%).
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