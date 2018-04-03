Реальная зарплата в столице выросла на 11,2%

Реальная зарплата в Москве в январе 2018 года выросла на 11,2%

Реальная заработная плата в Москве в январе 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года увеличилась на 11,2%, при этом средняя зарплата в столице в январе выросла на 15%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, начисленная за январь 2018 года в крупных, средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 70251 рубль и увеличилась по сравнению с январем 2017 года на 15,0%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2018 года составила 111,2% к уровню января 2017 года», — говорится в документе.

Реальная заработная плата в столице в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 32,6%, а средняя зарплата в январе в месячном выражении уменьшилась на 32,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в Москве в январе 2018 года снизились на 14,8% по сравнению с январем 2017 года и на 65,3% по сравнению с декабрем 2017 года. Среднедушевые денежные доходы в январе 2018 года составили 33970 рублей.