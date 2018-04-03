Петербургский метрополитен представил «Книгу памяти» о жертвах теракта

Год назад, 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв.

Метрополитен Санкт-Петербурга 3 апреля представил «Книгу памяти», включающую 15 историй людей, который погибли в результате теракта.

Теракт в петербургском метро произошел ровно год назад. 3 апреля 2017 года террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Специальное печатное издание книги поместят в экспозицию Интерактивного центра истории метрополитена на станции «Приморская», передает издание «Невские Новости».

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