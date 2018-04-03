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Фоторепортаж: петербуржцы возложили цветы и почтили память погибших в теракте
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Фоторепортаж: петербуржцы возложили цветы и почтили память погибших в теракте 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Ровно год назад в петербургском метро произошла страшная трагедия. 3 апреля 2017 года около 14 часов 33 минут на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел теракт. Его жертвами стали 15 человек. Сегодня город вспоминает погибших: горожане собрались в 15:00 у станции метро «Технологический институт», чтобы возложить венки, цветы и свечи. Среди пришедших был и губернатор города Георгий Полтавченко.
Метрополитен также презентовал «Книгу памяти» жертв теракта. Мы опубликовали отрывки с биографиями горожан, которых уже нет с нами рядом.
О том, стало ли метро Петербурга безопаснее после теракта, нам рассказал аналитик движения «Транспорт и горожане».
Фото: Саша Березовская Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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