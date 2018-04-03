Самые популярные станции Большой кольцевой линии — «Деловой центр» и «ЦСКА»

С момента открытия станциями Большой кольцевой линии метро воспользовались полтора миллиона пассажиров. Самыми популярными стали «Деловой центр» и «ЦСКА». Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в «Твиттере».

Первый участок Большой кольцевой линии был открыт 26 февраля. На нем расположены пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шепелиха» и «Деловой центр». С них предусмотрена пересадка на четыре радиальные линии метро и две пересадки на Московское центральное кольцо.

Теперь жители районов Пресненский, Хорошёвский, Хорошёво-Мнёвники, Беговой и Аэропорт могут добираться из одного района в другой, минуя центр. Доступнее общественный транспорт стал для сотрудников и гостей делового центра «Москва-Сити», где каждый день бывают около 300 тысяч человек.

К примеру, раньше путь от станции «Деловой центр» до «Динамо» занимал около 27 минут с двумя пересадками. Теперь время в пути сократилось примерно вдвое — до 12–15 минут.

Большая кольцевая линия может стать самой длинной кольцевой веткой метро в мире. После завершения строительства ее протяженность составит 69 километров. Таким образом, она обгонит вторую кольцевую линию пекинского метро, длина которой составляет 57 километров.