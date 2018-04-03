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На нескольких улицах рядом с Савеловским ограничат движение
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На нескольких улицах рядом с Савеловским ограничат движение 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
В районе Аэропорт, который соседствует с Савеловским, в связи с реконструкцией инженерных сетей будут поэтапно перекрываться некоторые дорожные участки. Первые ограничения уже введены. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«До 30 апреля и с 10 мая по 10 июня автомобилисты круглосуточно не смогут проехать по одной полосе в Шебашевском проезде от дома 8, корп. 1 до дома 8, корп. 2. Приоритетный проезд организован в Шебашевском переулке. С 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября будет ограничено движение на участке Шебашевского переулка от дома 7 до дома 9», — говорится в материале на сайте.
В нем также уточняется, что с 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе Часовой улицы от дома 7, корп. 1 до дома 5. (мю)
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