На нескольких улицах рядом с Савеловским ограничат движение

В районе Аэропорт, который соседствует с Савеловским, в связи с реконструкцией инженерных сетей будут поэтапно перекрываться некоторые дорожные участки. Первые ограничения уже введены. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«До 30 апреля и с 10 мая по 10 июня автомобилисты круглосуточно не смогут проехать по одной полосе в Шебашевском проезде от дома 8, корп. 1 до дома 8, корп. 2. Приоритетный проезд организован в Шебашевском переулке. С 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября будет ограничено движение на участке Шебашевского переулка от дома 7 до дома 9», — говорится в материале на сайте.

В нем также уточняется, что с 21 июня по 15 августа и с 17 сентября по 31 октября будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе Часовой улицы от дома 7, корп. 1 до дома 5. (мю)