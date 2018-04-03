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С. Собянин: Большой кольцевой линией за месяц работы воспользовались 1,5 млн пассажиров
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С. Собянин: Большой кольцевой линией за месяц работы воспользовались 1,5 млн пассажиров 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.
«За месяц работы Большая кольцевая линия перевезла уже 1,5 млн пассажиров. Самыми популярными станциями стали «Деловой центр» и «ЦСКА». Теперь москвичи экономят в дороге около получаса. Большое подземное кольцо, о котором знали только понаслышке, как о полуфантастическом проекте, стало реальностью», — говорится в сообщении.
БКЛ станет второй подземной кольцевой линией метро, общая протяженность которой составит 68 км. Полностью запустить движение по БКЛ планируется в 2020-2021 гг.
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 Ещё 2 источника 
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