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В московских кафе открылись первые летние веранды
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В московских кафе открылись первые летние веранды 

ТАСС 27 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сезон летних веранд при кафе начался в Москве. В 2018 году в столице будут работать более 2,5 тыс. открытых пространств, сообщили во вторник в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
"Ежегодно число летних веранд при кафе растет. В 2018 году в Москве будет работать 2,575 тыс. летних кафе. Их размещение имеет сезонный характер: с 1 апреля по 1 ноября", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Центральном автономном округе Москвы открылись первые летние кафе по адресам: Цветной бульвар, д. 21, стр. 1, улица Рождественка, д. 5/7, Весковский переулок, д. 7.
В пресс-службе уточнили, что земельные участки для размещения летних кафе предоставляются городом бесплатно. «Площадь и расположение регламентируются схемой размещения таких объектов. Эти требования рестораторам необходимо строго соблюдать», — цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Сергея Шогурова.
Отмечается, что накануне открытия сезона рестораторам напомнили о порядке и правилах размещения летних веранд. По данным Госинспекции, за последние два года количество совершаемых рестораторами нарушений сократилось на 40%.
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