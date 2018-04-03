Первые летние кафе открылись в столице

Первые летние кафе открылись в Москве

Москве открылся сезон летних веранд. Первые открытые летние кафе москвичи могут посетить на Цветном бульваре, Рождественке и в Весковском переулке. Всего в этом году в городе будут работать 2575 летних кафе.

По данным Госинспекции по недвижимости города, сезон продлится до 1 ноября. Земельный участок для них столица предоставляет бесплатно, но есть строгие правила, которые рестораторам необходимо соблюдать.

Многие кафе заранее приготовились к открытию летних веранд. Перестелили деревянный пол, покрасили ограду, расставили мебель.

Еще в конце марта инспекторы по недвижимости обошли рестораны и кафе. Они напомнили представителям общепита, что устанавливать летние веранды можно только после согласования проекта конструкции и получения разрешения префектуры.

Согласно правилам, летние кафе нельзя размещать ближе 25 метров от метро и ближе 10 метров от остановок общественного транспорта. Это, кстати, самые распространенные нарушения в прошлом году. В целом же предварительный контроль позволил за последние два года снизить количество нарушений в сезонных кафе на 40 процентов.

Напомним, за нарушения рестораторам сначала выносят предупреждение. Если выводов он не делает, следует штраф до 300 тысяч рублей. Ну и принудительный демонтаж летней веранды, как крайняя мера.

Количество летних веранд с каждым годом растет, в том числе из-за упрощения правил. Например, там, где пешеходная зона недостаточно широка и невозможно смонтировать полноценную площадку, появятся компактные уличные кафе: высокие столики без стульев или скамеечки возле фасадов. Этот эксперимент признан успешным.