Ещё
В Братееве проверят строительство электродепо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией

В Братееве проверят строительство электродепо 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Качество работ проверят на строительстве электродепо «Братеево». Информацию об этом опубликовали на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в понедельник, 2 апреля.
Вместе с осмотром строительства в Братееве планируется провести проверку на строительстве южного участка Северо-Западной хорды, в частности, от Мосфильмовской улицы до дороги к парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме Южного округа. Ожидается, что на этой неделе специалисты Мосгосстройнадзора проведут почти 300 исследований на 33 стройплощадках.
— По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Электродепо «Братеево», расположенное по адресу: Бесединское шоссе, 17, рассчитано на стоянку для 11 поездов. Отмечается, что это самое большое в столице депо по ремонту подвижного состава.
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Исаак Калина рассказал об итогах работы в области образования за 2017 год В культурном центре района встретили 1 апреля цирковым шоу Во время весеннего призыва в армию призовут 57 юношей от района Братеево
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот333
Малышева вызвала гнев телезрителей430
Путин упразднил посредничество в ЖКХ71
Тюрьма помогла Рыбке37
Что не так с новым «Простоквашино»33
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение