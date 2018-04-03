В Братееве проверят строительство электродепо

Качество работ проверят на строительстве электродепо «Братеево». Информацию об этом опубликовали на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы в понедельник, 2 апреля.

Вместе с осмотром строительства в Братееве планируется провести проверку на строительстве южного участка Северо-Западной хорды, в частности, от Мосфильмовской улицы до дороги к парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме Южного округа. Ожидается, что на этой неделе специалисты Мосгосстройнадзора проведут почти 300 исследований на 33 стройплощадках.

— По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Электродепо «Братеево», расположенное по адресу: Бесединское шоссе, 17, рассчитано на стоянку для 11 поездов. Отмечается, что это самое большое в столице депо по ремонту подвижного состава.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.