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Завершилось строительство первого перегонного тоннеля до станции «Косино»
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Завершилось строительство первого перегонного тоннеля до станции «Косино» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Строительство правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро от переходной камеры до станции «Косино» закончено.
Как рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, длина тоннеля составляет 683 метра. Работы велись в сложных водонасыщенных грунтах. Около 50 метров было пройдено под действующими путям фиолетовой ветки подземки, передает Агентство «Москва».
По словам Хуснуллина, уже практически готовы основные конструкции станции «Косино». В настоящий момент там проводят архитектурно-отделочные работы, выполняют монтаж систем жизнеобеспечения.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что проходческий щит «Светлана» переместят со станции «Косино»для строительства соединительной ветки между Кожуховской и Таганско-Краснопресненской линиями.
Ранее для обеспечения безопасности пассажиров во время строительных работ на неделю закрывались три станции фиолетовой ветки — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
Станция «Косино» расположена за МКАД, неподалеку от одноименного остановочного пункта. На базе станции построят транспортно-пересадочный узел. Кроме «Косино» на розовой ветке заработают станции «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Некрасовка» и другие.
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