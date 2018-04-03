Завершилось строительство первого перегонного тоннеля до станции «Косино»

Строительство правого перегонного тоннеля Кожуховской линии метро от переходной камеры до станции «Косино» закончено.

Как рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин , длина тоннеля составляет 683 метра. Работы велись в сложных водонасыщенных грунтах. Около 50 метров было пройдено под действующими путям фиолетовой ветки подземки, передает Агентство «Москва»

По словам Хуснуллина, уже практически готовы основные конструкции станции «Косино». В настоящий момент там проводят архитектурно-отделочные работы, выполняют монтаж систем жизнеобеспечения.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин добавил, что проходческий щит «Светлана» переместят со станции «Косино»для строительства соединительной ветки между Кожуховской и Таганско-Краснопресненской линиями.

Ранее для обеспечения безопасности пассажиров во время строительных работ на неделю закрывались три станции фиолетовой ветки — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».

Станция «Косино» расположена за МКАД, неподалеку от одноименного остановочного пункта. На базе станции построят транспортно-пересадочный узел. Кроме «Косино» на розовой ветке заработают станции «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская», «Некрасовка» и другие.