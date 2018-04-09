В Краснодаре для финишного асфальтирования улица Новороссийкая будет закрыта для движения

С сегодняшнего дня и по 15 апреля по ул. Новороссийской, на участке от ул. Северной до ул. им. Шевченко в продолжение уже начатых работ по чистовому асфальтированию будут временно перекрыто движение. По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, подрядная организация переходит к основной части работ, сообщает пресс-служба города.

Кроме этого сегодня с восьми утра будет закрыт для проезда первый участок ул. Новороссийской — от ул. им. Шевченко до ул. им. Селезнева, а с 11 по 15 апреля движение транспортных средств ограничат от ул. им. Селезнева до ул. Ялтинской.