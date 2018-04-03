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В Королеве пустят дополнительные автобусные маршруты на пасхальные праздники
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В Королеве пустят дополнительные автобусные маршруты на пасхальные праздники 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Пассажирское автотранспортное предприятие подмосковного Королева организует дополнительные автобусные маршруты в дни пасхальных праздников, льготы на проезд сохранятся, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
Дополнительные автобусные маршруты от железнодорожной станции «Болшево» до Невзоровского кладбища будут организованы в день праздника Пасхи и Красной горки.
«Восьмого и 15 апреля от станции «Болшево» до Невзорова будут курсировать автобусы большого класса с 8:00, с интервалом 15-20 минут. Стоимость проезда составит 65 рублей за наличный расчет, по карте ЕТК «Стрелка» — 49,56 рублей. Предоставление льгот сохраняется», — говорится в сообщении.
Регулярный маршрут №26 «Станция „Болшево“ — Невзоровское кладбище» в предпраздничные дни и дни праздников будет следовать согласно расписанию. Отправление от станции Болшево с 9:00 до 14:30 каждые полтора часа; от Невзоровского кладбища с 9:45 до 15:15 каждые полтора часа.
Пасха, и связанный с ней праздник Красная горка, каждый год проходят в разные числа месяца и время празднования переходит по своей дате, но всегда приходятся на воскресный день. Пасха — один из древнейших христианских праздников, который в 2018 году отмечают 8 апреля, Красную горку же отмечают 15 апреля.
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