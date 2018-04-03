В Королеве пустят дополнительные автобусные маршруты на пасхальные праздники

Пассажирское автотранспортное предприятие подмосковного Королева организует дополнительные автобусные маршруты в дни пасхальных праздников, льготы на проезд сохранятся, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Дополнительные автобусные маршруты от железнодорожной станции «Болшево» до Невзоровского кладбища будут организованы в день праздника Пасхи и Красной горки.

«Восьмого и 15 апреля от станции «Болшево» до Невзорова будут курсировать автобусы большого класса с 8:00, с интервалом 15-20 минут. Стоимость проезда составит 65 рублей за наличный расчет, по карте ЕТК «Стрелка» — 49,56 рублей. Предоставление льгот сохраняется», — говорится в сообщении.

Регулярный маршрут №26 «Станция „Болшево“ — Невзоровское кладбище» в предпраздничные дни и дни праздников будет следовать согласно расписанию. Отправление от станции Болшево с 9:00 до 14:30 каждые полтора часа; от Невзоровского кладбища с 9:45 до 15:15 каждые полтора часа.

Пасха, и связанный с ней праздник Красная горка, каждый год проходят в разные числа месяца и время празднования переходит по своей дате, но всегда приходятся на воскресный день. Пасха — один из древнейших христианских праздников, который в 2018 году отмечают 8 апреля, Красную горку же отмечают 15 апреля.