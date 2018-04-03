Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей на выборах мэра

Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей за ходом выборов мэра столицы, которые состоятся осенью 2018 года, сообщил во вторник в ходе встречи со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) мэр столицы Сергей Собянин

«Проект (общественный штаб наблюдателей — ред.), конечно, будет востребован. В течение нескольких лет работали, чтобы каждые выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находили ошибки, спешили их исправить. Созданы системы видеонаблюдения и наблюдателей, общественные организации включились эту программу, Общественная палата Москвы», — сказал Собянин, отвечая на вопрос студента о перспективе работы общественного штаба по наблюдению за выборами мэра города.

Он добавил, что если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжить работу с наблюдателями, то она будет поддержана.

Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра столицы составляет пять лет.