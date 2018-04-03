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Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей на выборах мэра
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Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей на выборах мэра 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей за ходом выборов мэра столицы, которые состоятся осенью 2018 года, сообщил во вторник в ходе встречи со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) мэр столицы Сергей Собянин.
На прошедших 18 марта выборах президента России в Москве впервые был сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты города, волонтеры которого вышли на все избирательные участки в столице. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России могут изменить законодательство о выборах, распространив норму об общественных наблюдателях на региональные выборы.
«Проект (общественный штаб наблюдателей — ред.), конечно, будет востребован. В течение нескольких лет работали, чтобы каждые выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находили ошибки, спешили их исправить. Созданы системы видеонаблюдения и наблюдателей, общественные организации включились эту программу, Общественная палата Москвы», — сказал Собянин, отвечая на вопрос студента о перспективе работы общественного штаба по наблюдению за выборами мэра города.
Он добавил, что если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжить работу с наблюдателями, то она будет поддержана.
Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра столицы составляет пять лет.
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