Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей на выборах мэра 

Власти Москвы готовы поддержать работу общественного штаба наблюдателей за ходом выборов мэра столицы, которые состоятся осенью 2018 года, сообщил во вторник в ходе встречи со студентами Российского государственного социального университета (РГСУ) мэр столицы Сергей Собянин.
На прошедших 18 марта выборах президента России в Москве впервые был сформирован корпус наблюдателей Общественной палаты города, волонтеры которого вышли на все избирательные участки в столице. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России могут изменить законодательство о выборах, распространив норму об общественных наблюдателях на региональные выборы.
«Проект (общественный штаб наблюдателей — ред.), конечно, будет востребован. В течение нескольких лет работали, чтобы каждые выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Если мы даже находили ошибки, спешили их исправить. Созданы системы видеонаблюдения и наблюдателей, общественные организации включились эту программу, Общественная палата Москвы», — сказал Собянин, отвечая на вопрос студента о перспективе работы общественного штаба по наблюдению за выборами мэра города.
Он добавил, что если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжить работу с наблюдателями, то она будет поддержана.
Очередные выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного мэра столицы составляет пять лет.