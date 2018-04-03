Московские парки готовят к летнему сезону

Московские парки активно готовятся к летнему сезону

«Вечерка» узнала, какие цветы появятся в них этой весной.

Парк Победы

В парке Победы на Поклонной горе высадят 70 783 виолы (они же анютины глазки), свыше 4,5 тысячи многолетников, в том числе шалфей, герань и флоксы. На площади 1,47 тысячи квадратных метров традиционно появится рассада однолетников: петунии, бегонии, тагетесы, колеусы и другие.

Сокольники

В парке «Сокольники», помимо 7 тысяч роз, которыми можно полюбоваться в розариях, появится необычный цветок — кирказон. Он ловит мух и отпускает их на волю, чтобы те опыляли его цветы. Увидеть кирказон можно будет в начале мая в Большом розарии.

Сиреневый сад

В Сиреневом саду в Северном Измайлове в мае ожидается пышное цветение уникальных сортов сирени. Гости смогут увидеть цветы всех семи групп — лиловую, розовую, пурпурную, голубоватую, белую, светло-пурпурную и фиолетовую. Но красивее всех — махровая сирень с крупными розовато-лиловыми бутонами, которые по мере цветения превращаются в белые цветы. Название у сорта подходящее — «Красавица Москвы» селекции Леонида Колесникова

Ежегодно 1 июня родители и дети помогают создавать детский огород в Сиреневом саду. Они вооружаются лейками и лопатами, чтобы посадить душистый горошек, календулу, декоративную капусту и фасоль, тыкву, мангольд (разновидность свеклы) и периллу. Вход свободный, и с июня все желающие могут наблюдать, как на грядках вырастают травяные культуры и созревают овощи.

Таганский парк

В Таганском парке расцветут кусты сортовой и венгерской сирени, азиатская хоста семейства Спаржевые, герань, гортензия, кизильник.

— На территории Детского парка можно будет прогуляться по зеленому лабиринту из формованных европейских лип, — сообщили в пресс-службе парка.