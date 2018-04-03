Тест: угадайте станцию метро

Если вы путешественник и любитель урбанизма, значит, вы знакомы не только с Московским метрополитеном. Существует множество стран, которые могут гордиться красотой, удобством и комфортом собственного метро. Как много вы знаете об известных подземках всего мира? Видели ли вы собственными глазами необыкновенные станции, хранящие удивительные истории? Не заблудитесь ли вы под землей? Испытайте себя — и вы узнаете много новых и интересных фактов.

Тест: насколько хорошо вы знаете метро?

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с историей московской подземки, а также с информацией о метро, которым славятся другие города и страны.