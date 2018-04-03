Тест: угадайте станцию метро 

Если вы путешественник и любитель урбанизма, значит, вы знакомы не только с Московским метрополитеном. Существует множество стран, которые могут гордиться красотой, удобством и комфортом собственного метро. Как много вы знаете об известных подземках всего мира? Видели ли вы собственными глазами необыкновенные станции, хранящие удивительные истории? Не заблудитесь ли вы под землей? Испытайте себя — и вы узнаете много новых и интересных фактов.
Тест: насколько хорошо вы знаете метро?
Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с историей московской подземки, а также с информацией о метро, которым славятся другие города и страны.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Выберите станцию метро, которая находится в Московском метрополитене. Её открытие состоялось 24 декабря 2012 года Купчино 100% Люберцы 0% Сенная 0% Алма-Атинская 0% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 На этой станции первый пассажир Московского метрополитена приобрел билет под номером А00001, в 1935 году Пушкинская 0% Сокольники 100% Арбатская 0% Тульская 0% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 В какой стране находится станция метро «Великий шелковый путь», посвященная караванной дороге, связывающей Восточную Азию со Средиземноморьем? В Ташкенте 0% В Ереване 100% В Бишкеке 0% В Алма-Ате 0% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 В оформлении этой станции Московского метрополитена принимали участие итальянские архитекторы Дж. Имбриги и А. Куатрокки, которые вместе со скульптором Л. Л. Берлиным выполнили яркую художественную композицию Волжская 0% Цветной бульвар 0% Римская 100% Чистые пруды 0% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Эта станция московского метро — самая тихая. Грохот приближающихся вагонов поглощается особой керамической плиткой, обладающей многочисленными воздушными порами Волжская 0% Чкаловская 100% Площадь Ильича 0% Пражская 0% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Выберите город, с самой короткой линией метро, представляющей собой весь метрополитен Катания (Сицилия) 0% Лозанна (Швейцария) 0% Валенсия (Венесуэла) 0% Рен (Франция) 100% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Даже если вы обойдете всю платформу этой станции от и до, вы не найдете на ней вывеску с названием Выхино 100% Арбатская 0% Комсомольская 0% Студенческая 0% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Эта станция метро оформлена художественно — в зале можно увидеть чучело лося Станция метро «Сольна-сентрум» в Стокгольме 0% Станция метро «Церетели» в Тбилиси 0% Станция метро «Сибуя» в Токио 100% Станция метро «Лесная» в Киеве 0% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Эта станция Московского метрополитена украшена металлическими конструкциями, которые, по легенде, являются деталями огромного дирижабля Арбатская 100% Маяковская 0% Цветной бульвар 0% Комсомольская 0% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Эта станция метро названа в честь 32 президента США Станция метро «Вашингтон-стрит» в Нью-Йорке 100% Станция метро «Франклин Д. Рузвельт» в Париже 0% Станция метро «Барак Обама» в Чикаго 0% Станция метро «Пляц Вильсона» в Варшаве 0% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Эта станция метро считается самой глубокой в мире. Интересно то, что следующая за ней станция расположена на поверхности «Арсенальная» Киев 100% «Парк Победы» Москва 0% «Адмиралтейская» Санкт-Петербург 0% «Пухын» Пхеньян 0% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Se — станция метро с самым лаконичным названием, которая находится в городе Сан-Паулу 100% Токио 0% Чикаго 0% Лос-Анжелес 0% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Для оформления этой станции метро использовались реальные музейные экспонаты. Здесь вы сможете увидеть культовые символы первых поселенцев Канады и Древнего Египта, а также артефакты китайской, мексиканской и греческой культур Royal Ontario Museum (Онтарио) 100% Olympia-Einkaufszentrum (Мюнхен) 0% Rådhuset station (Стокгольм) 0% Moyua (Бильбао) 0% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Станции метро этого города славятся не столько внутренним убранством, сколько оригинально оформленными экстерьерами. В каком французском городе вы сможете встретить подобные лифты и входы? Париж 100% Марсель 0% Тулуза 0% Лилль 0% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 В этом метрополитене отсутствуют машинисты. Он полностью автоматизирован и при этом, абсолютно роскошен. Купив VIP билет, можно наслаждаться прекрасными панорамами, выглядывая из первого вагона. Что это за станция и где она находится? Дубай Марина (Дубай) 0% Monastiraki (Афины) 0% Новослободская (Москва) 100% Candidplatz (Мюнхен) 0% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз