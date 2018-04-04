Ещё
Капремонт 12 дворовых территорий проведут в Сокольниках до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капремонт 12 дворовых территорий проведут в Сокольниках до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Капитальный ремонт и благоустройство 12 дворовых территорий проведут в столичном районе Сокольники в течение 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района со ссылкой на ее главу Юрия Гацмана.
«В 2018 г. уже запланированы капитальные работы по ремонту и благоустройству 12 площадок. Старт работам дадут с потеплением», — приводятся в сообщении его слова.
В пресс-службе добавили, что в 2017 г. в Сокольниках было проведено благоустройство 24 дворовых территорий. При этом на 15 из них выполнили капитальный ремонт, на девяти — локальный, с частичной заменой малых архитектурных форм.
Агентство «Москва»: последние новости
Ремонт ж/д платформ «Дмитров» и «Трикотажная» не повлияет на график движения поездов в апреле С.Собянин прочитал лекцию о развитии города студентам РГСУ Дом Н.Гоголя на Никитском бульваре открыли после реставрации
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Кремль потребовал от Лондона извинений378
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»165
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото116
США восхитились российскими кораблями проекта 221602
Видео
Стрельба в офисе YouTube вызвана бытовым конфликтом
Происшествия
00:09
Эрдоган увел девушку у Путина ради фото
Политика
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение