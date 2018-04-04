Капремонт 12 дворовых территорий проведут в Сокольниках до конца года

Капитальный ремонт и благоустройство 12 дворовых территорий проведут в столичном районе Сокольники в течение 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района со ссылкой на ее главу Юрия Гацмана.

«В 2018 г. уже запланированы капитальные работы по ремонту и благоустройству 12 площадок. Старт работам дадут с потеплением», — приводятся в сообщении его слова.

В пресс-службе добавили, что в 2017 г. в Сокольниках было проведено благоустройство 24 дворовых территорий. При этом на 15 из них выполнили капитальный ремонт, на девяти — локальный, с частичной заменой малых архитектурных форм.