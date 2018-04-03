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Специальный шампунь избавит улицы от грязи
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Улицы избавят от оставшейся после зимы грязи при помощи специального шампуня 

Вечерняя Москва 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В апреле улицы Москвы ожидает масштабная чистка. По городу будет курсировать поливочная техника, которая избавит дороги от накопившейся за зиму грязи.
Как сообщил заместитель руководителя Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» Андрей Соколов, всего за месяц проведут четыре чистки. Для приведения улиц в порядок используют специальный раствор с шампунем. С его помощью с дорожного полотна уберут образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других побочных продуктов использования автомобилей.
— Обычно мы начинаем мероприятия по промывке проезжей части улиц Москвы, когда устанавливается положительная температура до пяти градусов тепла в дневное и ночное время. Поэтому уборка дорог столицы, скорее всего, начнется уже на этой неделе. В апреле промывку произведут четыре раза, после чего процедуру планируется повторять ежемесячно, — пояснил Андрей Соколов.
Отмечается, что сейчас в уборке улиц после зимы участвует порядка двух с половиной тысяч единиц техники.
К мытью фасадов домов и их перекраске городские службы приступят после того, как на улице установится стабильная плюсовая температура.
Напомним, что сейчас в городе проходит подготовка к месячнику весеннего благоустройства. В его рамках 14 и 21 апреля в столице пройдут общегородские субботники. Планируется, что мероприятия по уборке состоятся в большинстве общественно значимых мест — на площадях, в парках, скверах, зонах отдыха и на особо охраняемых природных территориях. Приглашенные для участия представители общественных организаций и молодежь помогут собрать и вынести мусор, привести в порядок цветочные клумбы, отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы. При этом работы затронут не только жилые кварталы, но и остальную городскую инфраструктуру.
Также в этот период планируется провести акцию «Миллион деревьев», в ходе которой высадят на территории Москвы 430 деревьев и порядка 16,6 тысячи кустарников.
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