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Москвичи проголосуют за направления развития города будущего
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Москвичи проголосуют за направления развития города будущего 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Жители Москвы смогут проголосовать за направления развития городского пространства в сфере современных технологий. Об этом стало известно 3 апреля.
В опросе респондентам предлагают выбрать приоритетные направления для развития города. Это может быть сфера персонализированной медицины, роботы-помощники, умные дома, и другие блага искусственного интеллекта.
Пройти опрос можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Организаторы планируют собрать до десяти тысяч анкет с ответами.
Уточняется, что сотрудники Центра мониторинга общественного мнения Правительства Москвы обзванивают жителей столицы по городским телефонам.
Итоги голосования станут известны в апреле.
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