Москвичи проголосуют за направления развития города будущего

Жители Москвы смогут проголосовать за направления развития городского пространства в сфере современных технологий. Об этом стало известно 3 апреля.

В опросе респондентам предлагают выбрать приоритетные направления для развития города. Это может быть сфера персонализированной медицины, роботы-помощники, умные дома, и другие блага искусственного интеллекта.

Пройти опрос можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на официальном сайте мэра и Правительства Москвы . Организаторы планируют собрать до десяти тысяч анкет с ответами.

Уточняется, что сотрудники Центра мониторинга общественного мнения Правительства Москвы обзванивают жителей столицы по городским телефонам.

Итоги голосования станут известны в апреле.