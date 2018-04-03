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На Люблинской улице устроят вечер отдыха для ветеранов
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На Люблинской улице устроят вечер отдыха для ветеранов 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Танцевальный вечер клуба ветеранов состоится 27 апреля в Культурном центре имени Астахова на Люблинской улице рядом со станцией метро «Марьино».
Люди старшего возраста разучат элементы русских народных и современных танцев, которые покажет солист вокально-эстрадной студии «Фортуна», лауреат международных конкурсов Ирик Ильясов и приглашенные солисты.
— Вечер будет посвящен предстоящему празднику Великой Победы, — отметили организаторы.
Мероприятие начнется в 15.00 по адресу: улица Люблинская, дом 149, станция метро «Марьино». Вход свободный. (то)
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