На разгон облаков в праздники потратят 400 млн рублей

На разгон облаков в праздники Москва потратит 400 млн рублей

Мероприятия по метеозащите столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдутся бюджету Москвы в 400 млн рублей, передает «Интерфакс»

Условия госконтракта опубликованы на портале госзакупок. Облака над городом разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. Заказчик работ — ГКУ «Экспертавтодор».

В прошлом году на так называемую метеозащиту Москвы 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 млн рублей. Кроме того, еще 195 млн рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября.