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На разгон облаков в праздники потратят 400 млн рублей
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На разгон облаков в праздники Москва потратит 400 млн рублей 

BFM.RU 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мероприятия по метеозащите столицы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города обойдутся бюджету Москвы в 400 млн рублей, передает «Интерфакс».
Условия госконтракта опубликованы на портале госзакупок. Облака над городом разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. Заказчик работ — ГКУ «Экспертавтодор».
В прошлом году на так называемую метеозащиту Москвы 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 млн рублей. Кроме того, еще 195 млн рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября.
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