Москвичи выберут новую остановку для «Ласточек» на маршруте Москва — Крюково

Активные граждане решат, нужна ли новая остановка для поездов «Ласточка» между Москвой и Крюково. Голосование по этому вопросу уже началось на городской площадки электронных референдумов.

Пользователи «Активного гражданина» смогут высказаться за или против инициативы, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Кроме того, участники опроса выберут место расположения новой остановки.

Если пассажиры поддержат инициативу, то выбрана будет станция, близкая к одному из крупных транспортных узлов, что позволит быстро пересаживаться на другие виды транспорта, уточнили представители перевозчика.

Выбрать можно между платформами Рижская, Ржевская, Останкино и Петровско-Разумовское.

В пресс-службе уточнили, что возможно пассажиры не поддержат появление остановки, поскольку она увеличит время в пути.