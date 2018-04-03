Активные граждане решат, нужна ли новая остановка для поездов «Ласточка» между Москвой и Крюково. Голосование по этому вопросу уже началось на городской площадки электронных референдумов.
Пользователи «Активного гражданина» смогут высказаться за или против инициативы, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК). Кроме того, участники опроса выберут место расположения новой остановки.
Если пассажиры поддержат инициативу, то выбрана будет станция, близкая к одному из крупных транспортных узлов, что позволит быстро пересаживаться на другие виды транспорта, уточнили представители перевозчика.
Выбрать можно между платформами Рижская, Ржевская, Останкино и Петровско-Разумовское.
В пресс-службе уточнили, что возможно пассажиры не поддержат появление остановки, поскольку она увеличит время в пути.
Скоростные «Ласточки» ходят между столицей и Зеленоградом уже почти три года. Время в пути составляет до 35 минут. Маршрутом пользуются сотни тысяч пассажиров. Экспрессы ходят от Ленинградского вокзала, сейчас они делают остановки в Химках и Сходне.