Ещё
Водостоки готовят к весеннему паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водостоки Москвы готовят к весеннему паводку 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы Подробнее: https://www.m24.ru/news/gorod/03042018/29345?utm_source=CopyBuf
В рамках подготовки к весеннему паводку ГУП "Мосводосток" проводит работы по обследованию и очистке водостоков от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В целом сооружения городской водосточной сети готовы к весеннему паводку и обеспечению нормального пропуска воды", — сказал он, передает "Интерфакс".
Бирюков рассказал, что во время оттепели эксплуатационные службы переходят на усиленный режим работы. Для устранения скоплений воды может быть задействовано более 1200 сотрудников и 250 единиц специализированной техники.
О подтоплениях на улицах города москвичи могут круглосуточно сообщать по телефону: +7 (495) 657-87-03.
Ранее сообщалось, что ледяной покров на столичных водоемах вскроется в конце марта — начале апреля. Вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах займет около 10 дней.
В 2017 году паводок начался на 10 суток раньше обычных сроков — со второй по третью декаду марта. Внутренние водоемы вскрылись ото льда в первой половине апреля. При половодье этой весной значительных разливов рек не прогнозируется.
Москва24: последние новости
Первоцветы появились в столичных парках и лесах На Пасху столичное метро будет работать до 2 часов ночи В Москве этой весной высадят порядка 140 тысяч кустарников
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей187
НАТО отказала в визах российским дипломатам246
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом108
Названа причина развития особо злостного рака2
Сложный тест про изделие №214
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение