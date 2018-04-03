Водостоки готовят к весеннему паводку

Водостоки Москвы готовят к весеннему паводку

В рамках подготовки к весеннему паводку ГУП "Мосводосток" проводит работы по обследованию и очистке водостоков от крупногабаритного мусора, наносов песка и ила. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В целом сооружения городской водосточной сети готовы к весеннему паводку и обеспечению нормального пропуска воды", — сказал он, передает "Интерфакс".

Бирюков рассказал, что во время оттепели эксплуатационные службы переходят на усиленный режим работы. Для устранения скоплений воды может быть задействовано более 1200 сотрудников и 250 единиц специализированной техники.

О подтоплениях на улицах города москвичи могут круглосуточно сообщать по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Ранее сообщалось, что ледяной покров на столичных водоемах вскроется в конце марта — начале апреля. Вскрытие ледового покрова на внутренних водоемах займет около 10 дней.

В 2017 году паводок начался на 10 суток раньше обычных сроков — со второй по третью декаду марта. Внутренние водоемы вскрылись ото льда в первой половине апреля. При половодье этой весной значительных разливов рек не прогнозируется.