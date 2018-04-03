Таксисты заморозят тарифы на поездки в пасхальные праздники

Такси в России может подорожать

Цены вырастут на 5-15%

«Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательства не повышать тарифы на пасхальные праздники. Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить это обещание», — сказал Ликсутов.

В ходе заседания мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в пасхальную ночь тысячи горожан поедут в православные храмы.

Ранее сообщалось, что в пасхальные праздники в столице будут курсировать более тысячи бесплатных автобусов. Так, 1, 8 и 15 апреля запустят 37 таких маршрутов.

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