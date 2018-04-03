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Голосование о новой остановке для поездов на участке Москва-Крюково началось в «Активном гражданине»
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Голосование о новой остановке для поездов на участке Москва-Крюково началось в «Активном гражданине» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Голосование о новой остановке для поездов «Ласточка» на участке Москва-Крюково началось в проекте «Активный гражданин», сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«Голосование о новой остановке для скоростных поездов «Ласточка» проходит на сайте проекта «Активный гражданин». Так, нужна ли дополнительная остановка на пути следования поезда-экспресса «Ласточка», связывающего центр столицы и Зеленоград, и где ее расположить? Ответы на эти вопросы дадут горожане в проекте «Активный гражданин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже почти три года скоростные поезда «Ласточка» позволяют добраться из центра столицы до Зеленограда (40 км) за 25-35 минут. По этому маршруту ежедневно передвигаются сотни тысяч пассажиров. Экспрессы на участке Москва-Крюково (Зеленоград) идут от Ленинградского вокзала с остановками в Химках и Сходне.
«Дополнительная остановка сделает более удобной для пассажиров пересадку на другой транспорт: все варианты размещения предполагают близость к большим транспортным развязкам с пересадками на другие станции или другие транспортные системы (метрополитен, железнодорожные станции других направлений)», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе рассказали, что на выбор респондентов предлагается несколько вариантов ответа: на платформе «Рижская» (пересадка на одноименную станцию метрополитена и платформу «Ржевская» Курского, Рижского и Белорусского направлений); на платформе «Останкино» (пересадка на станцию метрополитена «Бутырская»); на платформе «Петровско-Разумовское» (пересадка на станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровский линий).
«А может быть, новые остановки не нужны, ведь это хоть и незначительно, но увеличит время в пути? Этот вопрос предлагается решить самим пассажирам», — добавили в пресс-службе.
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