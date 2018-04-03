Московские таксисты не будут повышать расценки в Пасху

Таксомоторные компании Москвы пообещали не повышать тарифы в пасхальные праздники. Об этом обязательстве заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил на заседании президиума городского правительства, передает «Интерфакс»

Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить свое обещание

— Максим Ликсутов.

Глава столичного Дептранса добавил, что в Пасху весь транспортный комплекс Москвы перевезет порядка восьми миллионов пассажиров. Это на 250 тысяч больше, чем годом ранее.

Каждый год Пасха выпадает на разные числа, однако праздник всегда отмечается в воскресенье. На этот раз датой Пасхи станет 8 апреля. По словам Ликсутова, в ночь на этот день метрополитен продлит свою работу и закроется не в 01:00, а в 02:00. При этом наземный транспорт будет ходить по наиболее популярным маршрутам до 3:30.