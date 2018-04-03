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Московские таксисты не будут повышать расценки в Пасху
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Московские таксисты не будут повышать расценки в Пасху 

360tv.ru 45 минут назад
Таксомоторные компании Москвы пообещали не повышать тарифы в пасхальные праздники. Об этом обязательстве заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил на заседании президиума городского правительства, передает «Интерфакс».
Пользуясь случаем, обращаюсь к коллегам с просьбой выполнить свое обещание
— Максим Ликсутов.
Глава столичного Дептранса добавил, что в Пасху весь транспортный комплекс Москвы перевезет порядка восьми миллионов пассажиров. Это на 250 тысяч больше, чем годом ранее.
Каждый год Пасха выпадает на разные числа, однако праздник всегда отмечается в воскресенье. На этот раз датой Пасхи станет 8 апреля. По словам Ликсутова, в ночь на этот день метрополитен продлит свою работу и закроется не в 01:00, а в 02:00. При этом наземный транспорт будет ходить по наиболее популярным маршрутам до 3:30.
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