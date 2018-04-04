Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями 

Администрация поселения Вороновское: последние новости

Владимир Жидкин: Заполняемость созданных рабочих мест в Новой Москве составила 85 процентов

Плотины обеспечили безопасность тысячи домовладений в период половодья в Новой Москве

Десятки детских садов и школ построили на территории Новой Москвы за шесть лет