Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями 

Фото: архив Более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом 3 апреля проинформировали на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Ранее с руководство Московской объединенной электросетевой компании обсудило планы на будущее. В рамках масштабной программы решено проложить около 300 километров самонесущего изолированного провода, — пояснил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он подчеркнул, что планируется выполнить 3,5 тысячи технологических подключений к электросетям.