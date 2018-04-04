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Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями
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Новую Москву продолжат обеспечивать энергетическими мощностями 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив Более 1,2 тысячи километров линий электропередачи и 670 трансформаторных подстанций ввели в эксплуатацию в Новой Москве. Об этом 3 апреля проинформировали на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
— Ранее с руководство Московской объединенной электросетевой компании обсудило планы на будущее. В рамках масштабной программы решено проложить около 300 километров самонесущего изолированного провода, — пояснил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Он подчеркнул, что планируется выполнить 3,5 тысячи технологических подключений к электросетям.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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 Ещё 4 источника 
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