Апрельские субботники пройдут в районе

Субботники пройдут в Пресненском районе 14 и 21 апреля.

Месячник по уборке и благоустройству стартовал в столице. За время весенней уборки работники коммунальных служб Центрального округа промоют фасады, цоколи, витрины и дорожные знаки. Кроме того, они обрежут деревья, чьи ветки мешают обзору дорожных знаков. Будут выполнены работы по покраске ограждений и прогребанию газонов.

14 апреля субботники пройдут по адресам: Детский парк «Пресненский» улица Дружинниковская, дом 9, строение 2, сквер на Никитском бульваре, сквер на Тверском бульваре, территория за станцией метро Краснопресненская, Георгиевский сквер (улица Большая грузинская, дом 13), 2-ой Красногвардейский проезд, 8а, Большой Тишинский переулок, дом 22, 24,26, Стрельбищенский переулок, дом 22, Большая Грузинская улица, дом 40, корпус 1.

21 апреля субботники пройдут по адресам: сквер « Патриаршие пруды», проход от Зоологической до Садово-Кудринской 8, сквер «Аллея Архитектора Шехтеля» (Ермолаевский переулок дом 21), Шелепихинская набережная, дом 8а (Народный парк), Стрельбищенский переулок, дом 10, улица 1905, дом 25 (сквер), проход от улицы Гашека до улицы Юлиуса Фьючика, Шмитовский проезд, дом 11, Большая Грузинская, дом 39, Большой Кондратьевский переулок, дом 4, корпус 1, 3, 4, улица Климашкина, дом 26 (сквер), Шелепихинское шоссе, дом 11, корпус 1; дом 7, корпус 1; дом 1, дом 5.