Директор культурного центра «Вдохновение» Елена Сологуб получила благодарность мэра С. Собянина за плодотворную работу в области культуры

В столице в Центральном выставочном зале «Манеж прошел III Московский культурный форум. В рамках форума были представлены выставочные площадки различных учреждений культуры города.

Среди наиболее интересных организаторы отметили интерактивную площадку „Люди IN“, посвященную социально-культурному развитию столицы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, площадку окружных библиотек, площадку домов культуры и школ искусств города, а также экспозиции городских музеев.

Отрадно отметить, что директор культурного центра „Вдохновение“ Елена Сологуб получила личную благодарность мэра С. Собянина за плодотворную работу в области культуры. Поздравляем!